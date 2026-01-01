Когато се подозира инфаркт, хората често действат автоматично: посягат към обичайните си капки за сърце, търпят болката или чакат тя да отшуми. Грешка в тези моменти може да струва живот, пише Vesti.bg , позовавайки се на rambler.ru.

Вижте какво можете да направите и какво в никакъв случай не трябва да правите, ако вие или някой ваш близък изпита симптоми.

Симптоми, които не бива да пренебрегвате:

Сърдечният удар рядко започва внезапно и достига максималната си тежест веднага. По-често той е:

Притискаща, стискаща или пареща болка зад гръдната кост (може да се разпространява към лявата ръка, рамо, врата или челюстта).

Слабост без видима причина и студена, лепкава пот.

Задух, липса на въздух.

Малко по-рядко срещани: силна коремна болка или гадене.

Основната цел на първата помощ е човек да бъде откаран в болница възможно най-бързо.

Какво трябва да направите, яко друг човек има симптоми

Обадете се незабавно на линейка. Не чакайте и не наблюдавайте. Ясно кажете на диспечера: „Подозирам инфаркт, силна болка в гърдите и задух“.

Поставете човека в полуседнало положение. Трябва да се осигури опора зад гърба, а краката трябва да са леко свити.

Осигурете почивка и чист въздух. Разхлабете яката, свалете вратовръзката и отворете прозорец. Не позволявайте на човека да ходи или да пуши.

Дайте аспирин (освен ако не е противопоказан) – да се сдъвче150–300 мг (ако човекът е в съзнание и определено няма алергия или обостряне на язва). Това забавя растежа на съсирека.

Нитроглицерин – стриктно съгласно указанията. Единична доза (таблетка или спрей) може да се приложи сублингвално само ако лекарството е било предписано предварително от лекар и пациентът има нормално (не ниско) кръвно налягане.

Какво не бива да правите:

1. Не давайте успокоителни като валериана. Те не лекуват инфаркт, нито разтварят съсирек. Само ще размажат картината, ще притъпят бдителността и ще ви загубят ценно време.

2. Не давайте алкохол. Митът, че алкохолът разширява кръвоносните съдове, е смъртоносен. Алкохолът може да причини рязък спад или скок на кръвното налягане.

3. Не давайте храна и много вода. Повръщане е възможно по време на инфаркт. Също така, ако се налага спешна операция, стомахът трябва да е празен.

4. Не чакайте да „отшуми от само себе си“. Дори ако болката временно отшуми, процесът на разрушаване на сърдечния мускул може да продължи.

Ако сте сами и подозирате, че имате инфаркт

Това е критична ситуация. Не се паникьосвайте, просто следвайте най-простите възможни стъпки.

Обадете се незабавно на линейка. Съобщете адреса и симптомите си. Не затваряйте телефона, докато диспечерът не приключи разговора.

Отворете входната врата. Оставете я отключена, за да могат парамедиците да влязат, ако загубите съзнание.

Заемете полуседнало положение. Седнете на пода с гръб към стената или дивана, или седнете на стол.

Дъвчете аспирин (150–300 мг), ако сте сигурни, че не сте алергични към него.

Ако Вашият лекар Ви е предписал нитроглицерин преди това, приемете една доза сублингвално (само докато седите!). Ако не Ви е предписан или ако се чувствате замаяни, не го приемайте.

Какво не бива да правите:

Не се опитвайте да стигнете до болницата с кола или да отидете пеша до аптеката/съседите.

Не приемайте капки за сърце, това ще създаде фалшиво чувство на облекчение, докато сърцето продължава да страда от недостиг на кислород.

Не пийте кафе или енергийни напитки в опит да се справите с внезапна слабост, това ще увеличи натоварването на сърцето.

Защо не бива да губите време

По време на инфаркт, съсирек блокира артерията, кръвоснабдяваща сърцето. Част от сърдечния мускул започва да умира. Съществува правило на „златния час“: най-ефективното лечение (разтваряне на съсирек или спешно стентиране) е възможно през първите няколко часа след инфаркта (60-120 минути). Колкото по-късно пристигне линейката, толкова по-голям е потенциалът за необратимо увреждане на сърцето.

Ако има съмнение за инфаркт, има само едно лечение: обадете се на 911, поставете човека в изправено положение, осигурете му въздух и му дайте аспирин (ако е възможно). Всякакви опити за самолечение, успокоителни или изчакване ще намалят шансовете за оцеляване.