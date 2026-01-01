Цените на горивата и смазочните материали за лични превозни средства в Европейския съюз са се увеличили с 20,7 на сто през май спрямо същия месец 2025 г., според най-новите данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция.

През март цените на горивата и смазочните материали в ЕС се повишиха с 12,9 на сто на годишна база, а през април - с 20,8 на сто.

През май поскъпване на горивата и смазочните материали за лични превозни средства е отчетено във всички държави членки, като с най-много е нараснала цената им в България с 33,9 на сто, Люксембург с 32,2 на сто, Литва с 30,8 на сто и Румъния – с 30,4 на сто. Най-малко е било увеличението в Унгария – с 3,5 на сто, а в останалите държави от ЕС ръстът варира между 12,7 на сто в Полша и 29,2 на сто във Франция.

Скокът на горивата не спира – колко върви литър бензин и дизел

Цените на горивата и смазочните материали у нас са се ускорили през май, след като през април беше отчетен ръст с 27,8 на сто и с 6 на сто през март.

На месечна база, спрямо април, през миналия месец поскъпването на горивата и смазочните материали е било с 1,1 на сто след ръст от 14,7 на сто през предходния месец и от 12,7 на сто през март.

Разглеждайки поотделно цените на дизела и бензина, Евростат отчита, че през май дизелът в ЕС е поскъпнал с годишен темп от 29 на сто, а бензинът - с 16,2 на сто. През април цените на дизела се повишиха с 33,7 на сто, докато на бензина прибавиха 13,6 на сто.

На месечна база обаче се регистрира поевтиняване на дизела с 5,8 на сто, докато бензинът е поскъпнал с 0,8 на сто спрямо април т.г.

През април спрямо март цената на дизела се вдигна със 7,9 на сто, а на бензина наддаде с 2,4 на сто.

През май в сравнение с април цените на дизела в ЕС са се увеличили единствено в Румъния – с 1,6 на сто, като са намалели в останалите страни от ЕС. Най-големите намаления са регистрирани в Германия с 11,9 на сто, Гърция с 8,5 на сто, Естония с 8,4 на сто и Ирландия – с 8,1 на сто, докато най-ниски понижения са отчетени в България - с 0,7 на сто, Унгария с 0,9 на сто и Кипър - с 1,5 на сто.

При бензина 23 страни от ЕС са регистрирали повишения на цените през май спрямо предишния месец - от 6,9 на сто в Италия до 0,1 на сто в Хърватия и Унгария. От друга страна, цените в Германия Ирландия и Швеция са намалели през май в сравнение с предходния месец - съответно с 5,6, 2 и 0,7 на сто.