Бърнестата мечка Шрея от зоопарка в София ви пожелава слънчева и успешна седмица.

Сладката мечка се забавлява и се наслаждава на времето. Този вид е разпространен основно в горите на Индия, Непал и Шри Ланка и е специализиран в храненето с насекоми, като притежава специални анатомични адаптации за тази цел.

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Бърнестата мечка има силно подвижни устни (бърни) и удължено лице, откъдето идва и българското име, а горните два средни резеца липсват, което ѝ позволява да засмуква насекоми като с прахосмукачка, съобщиха от зоопарка.

Има дълги, извити нокти, които използва за разрушаване на твърди термитници и за катерене по дърветата. Бърнестата мечка е предимно нощно животно. За разлика от кафявата мечка, не спи зимен сън, тъй като обитава тропически региони.

Видът е класифициран като уязвим в Червения списък на IUCN. Основните заплахи за оцеляването му са загубата на местообитания, бракониерството и конфликтите с хората.

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Зоологическата градина работи с лятно работно време и без почивен ден. Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход работят от 9:30 до 18:00 часа, а престоят на посетителите на територията на зоопарка е разрешен до 19:00 часа.

Залите "Големи котки, терариум и аквариум", "Гиганти", залите „Примати“ 2 и 3 са отворени между 9:30 и 18:00 часа.