Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди занапред разходи по фонд "Пътна безопасност" да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътнотранспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи, съобщиха от пресцентъра на вътрешното ведомство.

От МВР допълниха, че това е направено, след като още с встъпването си в длъжност министърът е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд „Пътна безопасност" и се е запознал с констатациите.

523 млн. лв. за пътна безопасност стоят неизползвани, България е сред първенците по жертви на пътя

По-рано днес от Сметната палата публикуваха одитен доклад, в който се посочва, че България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. В доклада е отбелязано също, че над половин милиард лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромна част от средствата остава неизразходвана поради административни и организационни слабости в МВР, което управлява фонда.

Докладът на Сметната палата е след извършен одит на тема: „Ефективност на контрола, осъществяван от органите на МВР и приносът на Фонда за безопасност на движението за повишаване на пътната безопасност“. Проверката обхваща периода от 1 януари 2021 до 30 юни м.г., а одитираният обект е МВР.

Миналата седмица бе съобщено, че Сметната палата проверява МВР и Изпълнителната агенция по горите за разходването на 1,3 млрд. лева за борба с пожарите и други бедствия.