Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 44-годишен мъж за държане на високорисково наркотично вещество – фентанил.

Според данните по разследването на 20 юни на бул. „Овча купел“ в София обвиняемият е държал осем пакетчета фентанил със сходен грамаж, укрити на различни места.

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От прокуратурата посочват, че мъжът е извършил деянието по време на изпитателния срок на предходна присъда за идентично престъпление.

По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

От държавното обвинение отбелязват, че предвид високата обществена опасност на престъплението и факта, че дори малка доза фентанил може да доведе до летален изход, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

На 22 юни наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.