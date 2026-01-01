Още пет търговски вериги се включват в националната инициатива „Кошница с грижа“ в подкрепа на потребителите и на българските производители, съобщиха от правителствената пресслужба.

В началото на настоящия месец премиерът Румен Радев обяви началото на стратегическото партньорство между търговските вериги и правителството, чиято цел е да гарантира стабилност, предвидимост и социална отговорност към българските граждани във време на криза и инфлация. Инициативата е с хоризонт от минимум шест месеца и предвижда отстъпка от най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост, пише в съобщението.

Към момента осем вериги са част от инициативата – „Билла“, „Кауфланд“, „Лидл“, „Метро“, „Фантастико“, „ЦБА“, „Минимарт“ и „ДАР“. Присъединяват се още пет вериги – „Мерканто“, „РАЙ“, „Бурлекс“, BulMag и „Макао“.

Сред приоритетите на националната инициатива „Кошница с грижа“ е също стимулирането на българското производство чрез насърчаване включването на продукти от родни фермери и преработватели в селектираната потребителска кошница. Инициативата има потенциал да се превърне в национален модел за прозрачно ценообразуване, ограничаване на спекулативни практики и изграждане на устойчиви механизми за подкрепа на потребителите и стабилност на пазара.

Овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти е една от най-важните теми, каза премиерът Радев при представянето на инициативата на 8 юни.