Обмисля се въвеждането на по-високи данъци върху недвижимите имоти според броя на притежаваните жилища. Това заяви пред журналисти председателят на Комисията по бюджет и финанси и депутат от парламентарната група на „Прогресивна България“ Константин Проданов.

По думите му идеята предвижда първият имот да остане със стандартна данъчна ставка, а за всеки следващ данъкът постепенно да нараства.

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Първият е със стандартна ставка. В момента и за втория така или иначе е малко по-висока и трети и четвърти евентуално също да имат малко по-висока в сравнение с предходния, така че да се насърчи преди всичко покупката на имоти с цел живеене, а не толкова с цел спекулация, защото в момента има и такива тенденции“, обясни Проданов.

Той посочи, че едно от основните предизвикателства пред подобна мярка е липсата на достатъчна свързаност между различните регистри, кадастрални системи и информационни бази данни.

„Това е технически въпрос, който също трябва да бъде изчистен. Въобще на този етап само генерално сме предложили идеята за обсъждане, техническите детайли предстои да се уточняват“, добави председателят на бюджетната комисия.

Проданов подчерта, че целта не е да бъдат засегнати собствениците на имоти, а да се постигне по-голяма справедливост в системата.

„Не целим да ударим никого, а да има малко по-голяма справедливост. Идеята е наред с всичко останало, понеже това ще подпомогне общините преди всичко, някои от които в момента са доста финансово притеснени, да им дадем малко повече ликвидност и фискален буфер, така че да могат да се справят с предизвикателствата“, каза още той.