18-годишно момиче е пострадало при катастрофа в Петрич, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 19 юни около 23:15 часа на ул. „Цар Симеон“ в града. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 18-годишен младеж от Петрич, се е движил с несъобразена с пътните условия скорост и се е ударил в крайпътно дърво.

В резултат на произшествието е пострадала 18-годишна пътничка от село Михнево. Тя е получила фрактура на носната кухина.

На водача са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са дали отрицателен резултат.

По случая е образувано досъдебно производство.

523 млн. лв. за пътна безопасност стоят неизползвани, България остава сред първенците по жертви на пътя

България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Над половин милиард лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания Фонд, но огромна част от средствата остава неизразходвана поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява Фонда. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия (ПТП) отиват за текущи ремонти на РПУ-та, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като „Пътен полицай на годината“. В същото време броят на катастрофите нараства устойчиво през последните години, увеличават се и ранените, особено тежките случаи.

Тази картина очертава доклад на Сметната палата след извършен одит на тема: „Ефективност на контрола, осъществяван от органите на МВР и приносът на Фонда за безопасност на движението за повишаване на пътната безопасност“. Проверката обхваща периода от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 г., а одитираният обект е МВР.

Одитният доклад от близо 350 страници е публикуван на интернет страницата на Сметната палата и ще бъде изпратен на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание.