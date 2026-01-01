Трима мъже нападнаха и ограбиха жена в Асеновград, съобщиха от полицията.

Сигналът за агресията е подаден в последните минути на 21 юни. Жената е била нападната на улицата от тримата непознати, които чрез употреба на сила ѝ отнели парична сума.

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Още на следващия ден криминалистите установили извършителите - местни жители на 20, 25 и 30 години.

И тримата са с криминални регистрации, а единият е и осъждан. При задържането са иззети мобилни телефони и част от отнетите пари.