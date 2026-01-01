На 16 юни в 12:10 ч. в РУ–Чирпан е получено съобщение от 74-годишна жена за извършен грабеж. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

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По данни на потърпевшата на 15 юни около 12:10 ч. на жп спирка в с. Опълченец мъж, след употреба на сила, й е отнел дамска чанта с 220 евро, лична карта, дебитна карта и мобилен телефон.

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Образувано е досъдебно производство от Наказателния кодек под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.