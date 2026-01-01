Нападнаха и ограбиха жена във вход във Видин, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен на 17 януари. Установено е, че към 19.50 часа 60-годишна местна жителка била нападната от неизвестен във входа на блока, в който живее.

Мъжът изтеглил със сила носената от нея дамска чанта с документи, мобилен телефон и 80 евро. В ход са активни оперативно-издирвателни действия за установяване автора на посегателството.

Работата на разследващите по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство за престъпление.