Прокуратурата води разследване за извършени две престъпления - причиняване на лека телесна повреда по особено мъчителен начин и за кражба, съобщиха от обвинението.

По делото е привлечена в качеството на обвиняема 47-годишна жена, за това, че в периода от 20 януари до 23 март в Плевен, в частен дом, на няколко пъти причинила лека телесна повреда по особено мъчителен начин за пострадалата 88-годишна жена.

На жената е предявено и обвинение за това, че на няколко пъти откраднала 1500 евро от пострадалото възрастно семейство. В хода на разследването е установено, че пострадалите хора са съпрузи.

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Мъжът е на 87 години, а жената на 88 години, като същата страда от деменция и е неподвижна. Предвид състоянието на пострадалата жена през януари нейни близки роднини наели обвиняемата с уговорката да полага грижи за нея срещу заплащане.

Обвиняемата посещавала ежедневно дома на пострадалите възрастни хора за по няколко часа на ден. От поставено в дома видеонаблюдение близките на пострадалите установили, че обвиняемата системно упражнява физическо насилие спрямо възрастната и болна жена, като ѝ нанасяла безпричинно удари с ръце по главата.

Освен това същата многократно отнемала парични суми в различен размер от владението на възрастните хора без тяхно знание и съгласие. По подаден от близките сигнал до органите на МВР били предприети незабавни действия и било образувано настоящото наказателно производство под наблюдението на прокуратурата.

Проведени са разпити на свидетели, назначена била видеотехническа експертиза. Жената е задържана за 72 часа, като в този срок е внесено искане в Районен съд-Плевен за взимане спрямо нея постоянен арести ѝ е наложен.

Определението на съда подлежи на обжалване. Разследването продължава под ръководството на прокуратурата.