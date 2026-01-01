Емоционална история за силата на духа и втория шанс ще отведе “SOS Разтребители“ в пазарджишкото село Звъничево в понеделник и вторник от 20:00 ч. по NOVA. Водещият Даниел Бачорски ще поднесе изненадваща награда на човек от своя неуморен екип, ако се справи със специално предизвикателство.

Разтребителите ще „прегърнат“ кауза за здравословен живот и близост до природата на майка и дъщеря. След години на борба с наднорменото тегло двете успяват да променят живота си с правилно хранене и постоянство. Те мечтаят да помогнат и на други хора, които водят тази тежка битка, като превърнат стара семейна къща в център за балансирано хранене.

Състоянието на обекта е много тежко – къщата е голяма и пълна с много спомени, както и с безброй вещи и вехтории. Любовта между дъщерята на собственичката и нейния приятел ще ги мотивира в работата редом със супер екипа и няма да остане незабелязана. Георги Бачорски ще подеме лична инициатива, като насърчи младия мъж да направи решителна крачка. Готов ли е да избере пръстен?

NOVA

Сред разтребителите ще цари обичайната весела атмосфера, но изненада от страна на водещия Даниел Бачорски, ще ги превърне в конкуренти. Той ще предложи желана награда за този от тях, който свали най-много от личното си тегло по време на почистването. Какво ги очаква и на какво са способни, за да стигнат до него?

Не пропускайте новите епизоди на „SOS Разтребители“ в понеделник и вторник от 20:00 ч. по NOVA.