Малолетно момче е станало жертва на грабеж в Благоевград, съобщиха от полицията.

Около 21:10 часа на 21 юни детето подало сигнал в Районното управление, че малко по-рано, около 21:05 часа, в района на ул. „Братя Иванови“ непознат за него младеж е отнел от джоба му портфейл.

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По данни на потърпевшия в портфейла е имало около 52 евро. След извършване на деянието извършителят е избягал в неизвестна посока.

За случая е уведомена Районна прокуратура – Благоевград. Образувано е досъдебно производство, а работата по установяване на извършителя продължава.