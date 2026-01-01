Трагичен край на мащабна спасителна акция в Пирин. След два сни издирване с дронове, наземни екипи и хеликоптер, планинските спасители откриха тялото на туристката, изчезнала по маршрута между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“. По последна информация жената е намерена на около 500 метра под въжето по ръба на „Кончето“, като най-вероятно се е подхлъзнала в един от най-трудните и опасни участъци в планината. Случаят отново поставя въпроса за безопасността в планината в началото на активния туристически сезон.

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"Сигналът беше подаден на 20 юни в 21:21 ч. Информацията беше, че жената е пренощувала на заслон „Кончето“. В 7:30 часа сутринта тя е изпратила селфи и гласово съобщение на своя приятелка, че тръгва в посока хижа „Вихрен“. След това обаче не е пристигнала нито в хижата, нито в мястото, където е трябвало да отседне". Това заяви пред NOVA Иво Валеов от Планинската спасителна служба в Банско.

По думите му спасителите започнали да звънят по хижите в района, за да разберат дали е била забелязана по маршрута. "Събрахме допълнителна информация и поискахме данни за последното местоположение на мобилния ѝ телефон. Така успяхме да стесним района на търсене. В 7:00 ч. сутринта вече бяхме на терен. Използвахме служебен дрон и обходихме района, след което прегледахме заснетите кадри на голям екран. За съжаление не открихме следи от изчезналата жена", обясни той.

Това наложило помощ от въздуха. "Районът беше многократно обходен с хеликоптер. След всеки полет отново извършвахме огледи с дронове, но без резултат. В крайна сметка се наложи да преминем към наземно издирване", подчерта Валеов.

Кметът на Банско Стойчо Баненски, който в неделя участва в издирването и като планински спасител, обясни как е протекла операцията с хеликоптера: „Действахме в пълен синхрон. Благодарение на професионализма и опита на екипажа успяхме да бъдем оставени в района на Каменица - изключително ветровито и трудно място за маневриране“.

„Там няма площадка за кацане. Единствената възможност беше хеликоптерът да подпре единия си колесник, за да можем да слезем. По-трудната част обаче беше изваждането на пострадалата и транспортирането на спасителния екип от едно от най-труднодостъпните места в Пирин“, подчерта кметът на Банско.

Според спасителите най-вероятно жената се е подхлъзнала. В участъка пътеката пресича снежен склон, а при липса на подходяща екипировка и самоосигуряване рискът е много голям. „Тя е изпратила съобщението си в 7:30 ч. сутринта. Възможно е тогава теренът все още да е бил заледен. Склонът е комбинация от сняг и скални прагове, което прави мястото изключително опасно. Това е една от основните опасности през този период от сезона в Пирин“, посочи Баненски.

Жената не е била с котки, но според спасителите е разполагала с добра екипировка. По-скоро е бил избран неподходящ маршрут за конкретните условия, уточниха те.

По време на издирването важна роля е изиграло и кучето, което е било с нея. „Не мога да кажа дали кучето е повлияло на инцидента. Но мога да благодаря на туристите в района, които са го чули и са ни насочили в правилната посока. След като не успяхме да открием жената нито от въздуха, нито с дроновете, насочихме усилията си там. Първо беше открито кучето, а след това и жената“, заяви Баненски.

Спасителите обясниха, че тялото е било на място, което практически е било невидимо както от въздуха, така и от част от наземните позиции. „Обикновено снежните масиви завършват с цепнатини, скални прагове и каменни участъци. Жената се намираше именно в такова място, което значително затрудни откриването ѝ“, обясни кметът на Банско.

Планинските спасители отправиха апел към туристите: „Бъдете внимателни в планината. Преценявайте реално възможностите си, не подценявайте условията, избирайте подходящи маршрути според времето и подготовката си. Винаги носете необходимата екипировка и при нужда се свързвайте с близки или с Планинската спасителна служба за съвет и инструкции“.