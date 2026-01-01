"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 23 юни - вторник във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в кв. „Курило“, Нови Искър се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Розова долина“от ул. „Беласица“ до ул. „Искърско дефиле“, ул. „Бреза“ от ул. „Розова долина“ до ул. „Момина сълза“.
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При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Беласица“ на кръстовището с ул. „Розова долина“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.