Андрей Гюров отказа да отговори ще се кандидатира ли за президент, след като в събота лидерът на ДСБ Атанас Атанасов дори обяви как ще стане това – с инициативен комитет, а "Демократична България" ще подкрепи кандидатурата му, съобщава "24 часа".

Въпросът явно още не е изчистен между ДБ и "Продължаваме промяната". Тъй като от ПП реагираха разнопосочно. В събота следобед, няколко часа след анонса на Атанасов, в свое интервю депутатът от ПП Йордан Терзийски обясни, че кандидатурата на Гюров "трябва да дойде от обществото", а не от инициативни комитети и партии. В неделя пък колегата му Велислав Величков в свое тв участие дори каза, че в "Промяната" не знаели за такъв инициативен комитет.

Че бившият председател на парламентарната група на ПП ще се кандидатира за държавен глава се говори от началото на годината, когато той стана служебен премиер. От ПП и ДБ дълго не коментираха темата, впоследствие през април акад. Николай Денков потвърди, че името му е "основното" обсъждано.