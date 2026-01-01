Откриха възрастен мъж след мащабна акция, изгубил се с колата си, съобщиха от ОД на МВР.

На 21 юни 79-годишния мъж от Вършец излязъл от дома си с автомобила си, като казал на близките си, че отива за гъби в планинската местност „Старите лозя“.

След като не се прибрал в обичайното време, дъщеря му е подала сигнал за изчезването му. Предприети са оперативно-издирвателни мероприятия, като поискали съдействие от Граничен полицейски участък-Чипровци и Районно управление-Монтана.

Полицаи помогнаха на изгубен възрастен мъж да се прибере при близките си в Плевен

В издирването са се включили около 15 служители, като бил използван дрон за извършване на оглед на местността и следово куче. В късния следобед след преглед на видеокамерите в района, колата била забелязана да се движи в посока към софийските села.

Около 21:30 часа полицаите са установили автомобила в района на село Долна Бела речка, като зад волана седял издирваният мъж. Той е обяснил на служителите, че изгубил посока по време на шофирането. Възрастният мъж е предаден в добро здравословно състояние на близките му.