Полицаи помогнаха на изгубен възрастен мъж да се прибере при близките си в Плевен, съобщиха от полицията.

На 19 юни след подаден сигнал от граждани, служители от Второ РУ - Красимир Кутуев и Ангел Русанов, са реагирали незабавно.

Полицаите са открили мъж, който се лутал безпомощно. Успокоили го и с търпение и внимание установили самоличността му - 73-годишен мъж. Униформените са се свързали с негови близки и по-късно синът му е дошъл да го прибере.

Случаят е добър пример за човечност, отговорност и навременни действия от страна на служителите на реда. В ежедневието говорим за проблемите, но подобни истории заслужават внимание, защото показват истинското лице на полицейската работа - не само като пазители на закона, но и като опора на хората в трудни житейски изпитания.

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Благодарение на бързата реакция, професионализма и човешкото отношение на служителите на МВР, историята е завършила без инциденти и без допълнителни усложнения.

Подобни случаи са част от ежедневието на полицаите, които освен да опазват обществения ред, често се изправят пред човешки драми, изпълнени с тревога, болка и безсилие. Зад всяка подобна ситуация стои семейство, което преживява страх за свой близък човек, а навременната намеса на служителите на реда често се оказва решаваща.

Плевенчани, станали свидетели на случката на улица „Скопие“, изразиха признателност и благодарност за съпричастността, спокойствието и професионализма, с които е бил разрешен случаят.

Според тях именно такива моменти показват колко ценна е работата на униформените - защото най-големите победи са тези, които връщат спокойствието и надеждата.