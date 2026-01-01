Експерти от РИОСВ-София организираха транспортирането на три защитени вида птици до Спасителния център за диви животни „Зелени балкани“ в Стара Загора, където им бяха осигурени необходимите ветеринарномедицински грижи.

18 животни-бебета изпрати РИОСВ-Велико Търново в Спасителния център в Стара Загора (СНИМКИ)

Сред спасените птици са кукумявка със счупен клюн, млад екземпляр от вида горска ушата сова, намерена изоставена извън своето гнездо, както и скална лястовичка, открита на земята след силна буря.

РИОСВ-София

След проведеното лечение и трите птици са в добро състояние, съобщиха от екоинспекцията.

РИОСВ благодари на гражданите за своевременно подадените сигнали и проявената отговорност при опазване на дивата природа.