В последните дни граждани сигнализираха за намерени млади екземпляри от различни видове животни - бозайници и птици, които са останали без възрастните и не могат да оцелеят сами в природата, съобщиха от МОСВ.

Два екземпляра от вида Европейски таралеж са открити да стоят неподвижно в продължение на два дни в парк „Света гора“ във Велико Търново.

МОСВ

Три синигера са паднали от гнездото в село Велчево, община Велико Търново. Пет лястовици са паднали с гнездото си в Трявна и поради невъзможност да бъдат преместени в друго гнездо, са изпратени в спасителния център. Младата възраст на синигерите и лястовиците не позволи да бъде определен точния им вид, тъй като липсва все още пухово оперение.

МОСВ

Шипоопашата костенурка с пукната коруба е намерена край село Вардим, община Свищов. Седем екземпляра от вида Зеленоглава патица са транспортирани в сградата на РИОСВ от Дряново, намерени в междублоково пространство, останали без родители.

Млади екземпляри от видовете Чухал и Кукумявка са намерени в Павликени и Горна Оряховица, без да правят опити за полет, вероятно току що напуснали гнездата.

МОСВ

Всички видове, с изключение на вида Зеленоглава патица, са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Със съдействието и допълнителни грижи от експертите на РИОСВ – Велико Търново, животните са транспортирани до Спасителния център за диви животни в Стара Загора за преглед, лечение и последващи грижи.