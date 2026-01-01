Новият състав на Централна избирателна комисия (ЦИК) стъпва в длъжност от днес. Това се посочва в указа, подписан от президента Илияна Йотова, с който назначава членовете на ЦИК, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание.

Съставът на ЦИК, считано от 23 юни 2026 г., е:

Председател: Георги Хорозов;

Заместник-председатели: Исмаил Осман и Маргарита Махаева;

ЦИК с нов състав от 23 юни: Президентът Йотова подписа указ

Секретар: Йорданка Ганчева;

Членове: Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

Президентът Илияна Йотова проведе процедурата за нов състав на ЦИК, като на 9 юни в рамките на публични консултации партиите и коалициите в настоящия парламент представиха своите предложения за членове. На 12 юни излъчените кандидати бяха изслушани.