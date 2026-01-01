Столичната община разширява дейностите по проекта „Езерата на Южния парк“, като обхваща цялата водна инфраструктура в парка. Това съобщиха от общинската администрация.

В момента се извършва почистване на „Безименно езеро 4“, като екипите премахват последните наноси от централната му част. За дейностите се използва специализиран багер със 17-метрова стрела, който позволява работа от брега без навлизане на тежка техника във водата.

Следващият етап предвижда работа по „Тъмното езеро“, където след ръчното почистване ще бъде извършено механизирано отстраняване на тинята. От Столичната община посочват, че при процеса водата ще бъде отделяна от наносите и използвана за повишаване нивото на „Безименно езеро 4“, а почистеният естествен извор на „Тъмното езеро“ ще захранва останалите водни обекти по каскадата.

Работата по другите водни площи в парка – „Патешка приказка“ и „Скритото езеро“, е планирана да започне след 15 август, за да не бъдат обезпокоявани гнездящите птици, уточниха от Столична община.

Започва почистването на езерата в Южния парк

Заместник-кметът на София по екология Николай Неделков заяви, че проектът цели възстановяване на нормалния облик на парка при съобразяване с изискванията за опазване на природната среда.

От Общината отбелязват, че дейностите се реализират със съдействието на ВиК, което осигурява техническа експертиза и специализирана техника. Изпълнителният директор на дружеството Стефан Пелтеков посочва, че сътрудничеството между институциите, гражданските организации и експертите е допринесло за бързото изпълнение на проекта.

Проектът се изпълнява под контрола на Обществения съвет и в съответствие с препоръките от екологичния доклад на Научноизследователския сектор към Софийския университет, допълват от Столичната община.

Успоредно с възстановяването на езерата се извършват и ремонти на техническата инфраструктура в Южния парк. Вече е отстранена повреда в сондажната помпа при „Езерото с папурите“, която захранва изкуствените водни огледала и шадраваните в парка. Продължава и почистването на сондажния канал с цел възстановяване на нормалния воден дебит.

По информация на общината се извършват и дейности по възстановяване на водните съоръжения, включително премахване на замърсявания, прочистване на връзки и облагородяване на прилежащите терени.