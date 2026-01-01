Два трупа за ден вдигнаха на крак полицията в Слънчев бряг, съобщи „24 часа“.

Починалите са украинец и румънец. Засега няма данни за умишлено причиняване на смъртта им, казаха източници от полицията.

Украинецът, на 51 г.м е открит мъртъв в заведение в курорта днес по обед. Трупът е откаран за аутопсия, взети са проби за алкохол и наркотици.

Малко след това в полицията е приет втори сигнал - за загинал румънски турист на 65 години, който се е удавил в басейна на един от хотелите в най-големия ни морски курорт.

И в този случай предстои да се изясни каква е точната причина за смъртта и дали летовникът от северната ни съседка е употребил алкохол или дрога преди да влезе в басейна.