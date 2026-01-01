Регионалната инспекция по околна среда и води във Варна организира проверка заради постъпила информация от Регионалната здравна инспекция за установено влошено качество на водите за къпане в зоната на Офицерския плаж във Варна. Това съобщават от екоинспекцията.

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Проверката ще се проведе на 22 и 23 юни, съвместно с представители на Община Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“, „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД и Регионална лаборатория-Варна към Изпълнителната агенция по околна среда.

По време на проверката ще бъде извършен обстоен оглед на заустваните в Шокъровия канал и деретата от неговия водосбор дъждовни и други води, както и ще бъдат взети водни проби.

Резултатите от проверката ще бъдат оповестени в най-кратък срок. В края на миналата седмица от Областната администрация във Варна съобщиха, че през настоящата седмица областният управител на Варна Марио Смърков ще инициира и проведе работна среща с представители на различни институции и концесионерите на морските плажове за по-ефективен контрол върху чистотата на морската вода и плажовете.

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Припомняме, че в края на 2023 година кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че Общината планира да бъде направено дълбоководно заустване на единия от големите канали в града, известен на варненци като Шокъровия канал, като реализирането на такъв проект трябва да гарантира по-доброто качество на морските води.