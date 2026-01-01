Агенция „Пътна инфраструктура“ започва основен ремонт на близо 29 километра третокласни пътища в област Добрич и въвежда временни промени в организацията на движението по автомагистрала „Тракия“ и третокласния път Михилци – Хисаря заради ремонтни дейности и подмяна на тол оборудване.

Започва ремонт на близо 29 км пътища в община Генерал Тошево

На 23 юни от 10:30 часа на изхода на Генерал Тошево в посока село Изворово ще бъде направена символична първа копка на основния ремонт на два важни третокласни пътя в област Добрич.

Ще бъдат обновени близо 12 километра от път III-2903 между Генерал Тошево и село Изворово, както и над 17 километра от път III-2904 между селата Захари Стояново и Дуранкулак. Двете отсечки са основни транспортни връзки за северозападната част на областта и осигуряват достъп до редица населени места.

Рехабилитацията се финансира по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. с цел подобряване на състоянието на третокласната пътна мрежа и повишаване на безопасността и комфорта на пътуване.

Строително-монтажните работи по път III-2903 ще се изпълняват в срок от 360 календарни дни от ДЗЗД „Далана“, а ремонтът на път III-2904 също е със срок 360 дни и ще бъде реализиран от ДЗЗД „Развитие на регионите 2025“.

До 25 юни продължават ремонти по АМ „Тракия“

От 22 до 25 юни се извършва изкърпване на настилката в отделни участъци на автомагистрала „Тракия“ в областите Стара Загора и Сливен. Движението няма да бъде спирано, но поетапно ще се ограничава активната и аварийната лента, като автомобилите ще преминават в изпреварващата.

Ремонтните дейности ще се изпълняват между 7:00 и 20:00 часа.

В област Стара Загора:

22 юни – ремонти в платното за Бургас между 156-и и 159-и км и между 163-и и 164-и км;

23 юни – работа между 165-и и 166-и км в посока Бургас;

24 юни – ремонти при 176-и км в посока Бургас и между 165-и и 166-и км в посока София;

25 юни – дейности при 160-и км и между 163-и и 164-и км в платното за София.

АПИ припомня, че продължава и мащабният превантивен ремонт между 208-и и 229-и км в платното за София, където движението е прехвърлено двупосочно в платното за Бургас.

Затворен остава и пътен възел „Стара Загора“, като е ограничено движението от Бургас към Стара Загора и от Димитровград към София.

Пътуващите от Бургас за Стара Загора и Димитровград се пренасочват през пътен възел „Нова Загора“ по пътищата III-554, II-55 и II-66, а трафикът от Димитровград към София се осъществява по I-5 и II-66 с включване на магистралата при пътен възел „Чирпан изток“.

В област Сливен:

22 юни – ремонт при 273-и км в посока София;

23 юни – при 269-и км;

24 юни – при 262-и км;

25 юни – между 236-и и 237-и км.

Нощни ограничения заради подмяна на тол камери

На 23 и 24 юни през нощта ще има временни промени в движението по шест участъка на АМ „Тракия“ в областите Пазарджик и Пловдив заради подмяна на тол камери.

Поетапно ще се ограничава движението във всяка лента първо в посока Бургас, а след това и към София, като трафикът ще преминава в свободните ленти.

Графикът на дейностите е:

23 юни, 22:00 ч. – при 82-и км в района на Щърково;

23 юни, 23:00 ч. – при 107-и км в района на Цалапица;

24 юни, 00:00 ч. – при 118-и км в района на Радиново;

24 юни, 01:00 ч. – при 122-и км в района на Царацово;

24 юни, 02:00 ч. – при 130-и км в района на Желязно.

От 24 юни се затваря пътят Михилци – Хисаря

От 24 юни движението по третокласния път III-642 Михилци – Хисаря ще бъде ограничено заради превантивен ремонт.

По време на строителните дейности автомобилите ще бъдат пренасочвани по обходен маршрут през Калояново, Дуванлии, Черничево и Хисаря.

Ремонтът обхваща 10-километровата отсечка между Хисаря и Калояново, която не е основно обновявана повече от 40 години. Според АПИ настилката е силно компрометирана с множество пукнатини, дупки и слягания, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия. През последните месеци в агенцията и „Пътна полиция“ са постъпили множество сигнали за необходимостта от спешен ремонт.

Строителните работи трябва да приключат до 31 август.

От АПИ призовават шофьорите да бъдат внимателни, да спазват временната организация на движението и ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания по ремонтните участъци.