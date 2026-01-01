Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ спечели едно от най-престижните научни отличия в света.

В Министерския съвет днес от 15 часа ще бъдат представени проектът, отличието и неговото значение за България.

В събитието ще участват министър-председателят Румен Радев, вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, заместник-ректорът на Софийския университет акад. проф. Тони Спасов, научният директор и основател на INSAIT проф. Мартин Вечев и изпълнителният директор на института Борислав Петров.