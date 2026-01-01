Прея, Robi, Mona и Trigaida ще са сред музикантите, които ще се качат на сцената на шестия фестивал Open Buzludzha, който ще се състои край монумента на връх Бузлуджа от 14 до 16 август.

Това съобщават в официалната си фейсбук страница организаторите от фондация „Проект Бузлуджа“. Фестивалната програма предвижда и още музика, както и дневни активности, а гостите отново ще видят 3D мапинг на фасадата на паметника.

Освен концертите, на сцената на Open Buzludzha 2026 е предвидена и разнообразна DJ програма, в която ще се включат Pacho, Bagerziev & Dimitar Petrov, The Foreigners, Skarabei (Sake) и други.

По време на дневната програма гостите ще могат да участват в турове, дискусии и интерактивни дейности, творчески работилници за деца и възрастни, демонстрации, културни и дигитални преживявания.

Фондация „Проект Бузлуджа“ организира фестивала Open Buzludzha за поредна година, а мисията му е опазване на монумента и превръщането му в пространство за изкуство, култура, история и туризъм.

Според създателя и управител на фондацията арх. Дора Иванова най-големият успех на организацията, която вече повече от десетилетие работи за опазването на паметника, е, че той вече не се възприема като руина, а като място с бъдеще.