Когато температурите се повишат, дори най-прецизно нанесеният грим може да започне да работи срещу вас. От фон дьо тен, който се разтича още преди обяд, до спирала, оставяща следи под очите – горещините лесно разкриват слабостите в рутината за красота.

Добрата новина е, че повечето проблеми с грима през лятото могат да бъдат избегнати. Според гримьорката и основател на Laura Geller Beauty Лора Гелър, ключът е да адаптирате продуктите и техниките си към сезона, вместо да разчитате на същата рутина, която е работила през зимата.

1. Използвате същия грим, както през зимата

Най-честата грешка е да не променяте грима си според времето.

„Когато температурите се покачват, по-малкото е повече“, казва Гелър.

Плътните слоеве грим по-лесно се разместват, събират се в гънките и се разтичат през деня. Леките, дишащи формули и умереното покритие изглеждат по-свежо и естествено.

2. Залагате на тежък фон дьо тен

Фон дьо тенът с пълно покритие може да изглежда безупречно сутрин, но в жегата често се разпада най-бързо.

„В горещо време тежките фон дьо тени нямат друг път освен надолу“, предупреждава Гелър.

Топлината, влажността и изпотяването могат да доведат до неравномерно покритие и размазване. Вместо това използвайте лек серумен фон дьо тен, тониран хидратиращ крем или BB крем.

3. Прекалявате с пудрата

Когато кожата започне да лъщи, естествената реакция е да нанесете още пудра. Това обаче често води до обратен ефект.

Прекомерното количество пудра подчертава текстурата на кожата, сухите участъци и фините линии. Достатъчно е леко фиксиране в Т-зоната.

„Целта не е да премахнете всяка следа от блясък. Нека бъдем честни – кой не харесва здравословния летен сияен вид?“, казва специалистката.

4. Нанасяте грим веднага след слънцезащитния крем

Ако гримът ви започва да се разслоява скоро след нанасянето, причината може да е слънцезащитният продукт.

Според Гелър много хора не изчакват достатъчно време, за да попие напълно в кожата. Оставете поне няколко минути между нанасянето на слънцезащитния крем и грима, за да осигурите по-гладка и устойчива основа.

5. Пренебрегвате подготовката на кожата

Добрият грим започва с добре подготвена кожа.

„Когато кожата не е достатъчно хидратирана, гримът се събира на петна, разслоява се и изглежда неравномерно“, обяснява Гелър.

Използвайте лек овлажняващ продукт и подходящ праймер, като изчакате и двата да се абсорбират напълно.

6. Наслоявате прекалено много продукти

Колкото повече продукти нанасяте, толкова по-голяма е вероятността те да се разместват през деня.

„Всеки допълнителен слой увеличава тежестта върху кожата“, казва Гелър.

Заложете на мултифункционални продукти, които комбинират покритие, хидратация и грижа за кожата.

7. Поправяте грима без да попиете омазняването

Когато гримът започне да се разваля, не добавяйте нов слой върху вече омазнената кожа.

Първо попийте излишния себум и пот с матиращи кърпички или салфетка, а след това нанесете минимално количество продукт само там, където е необходимо.

8. Разчитате изцяло на фиксиращ спрей

Не всеки фиксиращ спрей е предназначен да удължи трайността на грима.

Някои продукти са създадени за сияен финиш, а други – за по-добра устойчивост. Избирайте формули, които фиксират грима, без да изсушават и опъват кожата.

9. Използвате прекалено богат овлажнител

Хидратиращият крем, който е бил идеален през зимата, може да се окаже твърде тежък през лятото.

„Ако овлажнителят е прекалено плътен за горещото време, гримът лесно започва да се размазва върху него“, предупреждава Гелър.

По-леките гел формули или продуктите на водна основа осигуряват необходимата хидратация, без да утежняват кожата и грима.