Ако се погледне назад към последното десетилетие, трудно е да не се запитаме дали Лари Котаракът не е най-стабилното присъствие в британската политика.

Може би именно той трябва да бъде пазителят на „Даунинг стрийт“ 10.

От референдума за Брекзит преди десет години британските министър-председатели се сменят със забележителна скорост. През по-голямата част от това време ключовете на властта се предаваха от един консерватор на друг, преди през 2024 г. най-накрая да преминат към Лейбъристката партия.

Един обитател обаче винаги е оставал на мястото си.

Лари Котаракът, главният мишелов на „Даунинг стрийт“, живее в резиденцията от 2011 г. Той е надживял шестима министър-председатели, безброй съветници, множество политически скандали и един национален акт на политическо „преоткриване“, пише Vesti.bg.

„Ако това продължава така“, гласи публикация в неговия прочут, шеговит профил в социалните мрежи, „ще спра да си правя труда да научавам имената им.“

Лари пристига на „Даунинг стрийт“ през 2011 г., след като бе забелязан плъх в района на резиденцията. Официално той е „главен мишелов на кабинета“. Неофициално - най-постоянният обитател на „Даунинг стрийт“ 10.

Той е преживял Брекзит, Partygate, пандемията и шестима премиери. Дори е прогонвал лисица. Малко политически биографии могат да се сравнят с това.

Поглеждайки назад, трудно е да не се запитаме дали именно котаракът не е най-стабилното присъствие в британската политика.

Another one bites the dust. pic.twitter.com/qjVMNYcjdg — Larry the Cat (@Number10cat) June 22, 2026

Дейвид Камерън, 24 юни 2016

В навечерието на референдума за Брекзит премиерът консерватор Дейвид Камерън подаде оставка. Той реши да организира гласуването, въпреки че се застъпваше страната на остане член на ЕС. С този свой ход той сложи край на един относително стабилен период. Камерън бе избран за премиер през май 2010 г.

Тереза Мей, 24 май 2019 г.

След като британските депутати три пъти отхвърлиха договореното споразумение на Великобритания с ЕС Тереза Мей обяви оставката си, която влезе в сила на 7 юни. Тя изрази "огромното си съжаление", че не е успяла да осъществи на практика Брекзит.

Борис Джонсън, 7 юли 2022 г.

Отслабен след поредица от скандали, в това число и "Партигейт" – скандал с частни партита, организирани по време на пандемията от Ковид-19, ексцентричният Борис Джонсън бе принуден да се оттегли след вълна от оставки в правителството му.

Лиз Тръс, 20 октомври 2022 г.

След голям натиск Лис Тръс бе принудена да подаде оставка само 49 дни след встъпването си в длъжност. Това е рекордно кратък мандат за британски министър-председател. Консерваторката предизвика политическа и финансова криза с радикалната си програма за икономиката, която предвиждаше значителни данъчни облекчения, които не бяха покрити от държавния бюджет.

Риши Сунак, 5 юли 2024 г.

Риши Сунак напусна "Даунинг Стрийт" след историческия провал на Консервативната партия по време на парламентарните избори, които сложиха край на нейното 14-годишно управление. Бившият банкер възстанови относителна стабилност в страната след хаоса, предизвикан от предшествениците му, но не успя да убеди избирателите, които побързаха да дадат шанс на лейбъристите.

Киър Стармър, 22 юни 2026 г.

След като беше политически отслабен през последните няколко месеца лейбъристът Киър Стармър обяви оставката си с афектиран тон в гласа си по-малко от две години, след като пристигна в "Даунинг Стрийт", с което се отбеляза завръщането на лейбъристите във властта. Изборът на неговия съперник и съпартиец Анди Бърнам за депутат в Камарата на общините го постави в невъзможна позиция