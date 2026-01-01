Най-малко 13 са загиналите, а 66 са ранените при експлозия вчера в основния комплекс за преработка на втечнен природен газ в Рас Лафан, Катар, съобщи днес министърът на енергетиката Саад ал Кааб, цитиран от Ройтерс.

Министърът подчерта, че случилото се в Рас Лафан е било инцидент, а не агресия или саботаж и посочи, че е започнало разследване на причините за него.

Десетки пострадаха при експлозия в най-големия газов терминал на Катар

Ал Кааб допълни, че случилото се не е засегнало възможностите на Катар за износ на природен газ. Министърът уточни, че няма екологични рискове в резултат на експлозията.