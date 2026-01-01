Експлозията, разтърсила снощи ключов терминал за износ на природен газ в Катар, е предизвикала пожар, при който бяха ранени най-малко 54 души, а други 18 все още са в неизвестност часове по-късно, предаде Асошиейтед прес.
A powerful explosion and fire struck Qatar’s Ras Laffan industrial area on Sunday night while workers were attempting to restart operations at the Barzan gas facility after it had been damaged by Iranian attacks during the war, Associated Press reports.— MDWLive! News (@MDWLiveFeed) June 22, 2026
The incident injured at… pic.twitter.com/sGOWhGko4S
Инцидентът в индустриалната зона Рас Лафан може да предизвика допълнителни сътресения на световните енергийни пазари, тъй като Катар е един от най-големите производители на природен газ в света. Страната беше спряла производството си, докато иранският контрол върху Ормузкия проток не ѝ позволяваше да изпраща доставки към клиентите си.
Explosion as Qatar restarts gas export terminal hurts 54 and leaves 18 missing https://t.co/0HRczWtGzI— FOX61 (@FOX61News) June 22, 2026
След като Иран отслаби контрола си върху протока в хода на преговорите за окончателно прекратяване на войната, Катар започна работа по рестартиране на износния терминал. В неделя вечер тази работа доведе до експлозия и пожар в газовата фабрика "Барзан", съобщи държавната компания "КатарЕнерджи".
BREAKING: AN EXPLOSION HAS OCCURRED IN THE INDUSTRIAL CITY OF RAS LAFFAN, QATAR'S LARGEST GAS FACILITY— cvetko35 (@cvetko35) June 21, 2026
🔥The explosion was so powerful that Qataris described it as an "earthquake," and it was even heard in Bahrain. The cause of the explosion is unknown. pic.twitter.com/ucSAyAGzs5
Мащабът на щетите остава неизвестен. Първоначално властите съобщиха само за няколко ранени, но часове по-късно катарското вътрешно министерство обяви значително по-висок брой пострадали.