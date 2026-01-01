Френското постоянно представителство при централата на ООН в Женева заяви, че "съжалява" за критиките си относно човешките права към САЩ, отправени в публикация в социалните мрежи, които породиха дипломатическо напрежение между двете държави и доведоха до забавяне на пристигането на новия френски посланик във Вашингтон, предаде Ройтерс.

В публикация в Екс през юли френското представителство разкритикува САЩ за това, че са заели позицията на страни като Русия и Северна Корея по време на гласуване за удължаване на мандата на върховния представител на ООН за човешките права - Фолкер Тюрк.

Публикацията разгневи Вашингтон, който отговори с напускането на постоянния си представител в Съвета за Сигурност на ООН на заседателната зала по време на изказване на френския постоянен представител. Източници твърдят, че САЩ обмислят и да блокират назначаването на следващия френски посланик във Вашингтон.

"Постоянното представителство на Франция към централата на ООН в Женева съжалява за публикацията си в Екс от 25 юли 2026 г., която поставя под съмнение ангажираността на САЩ с човешките права", посочиха от представителството.

"Различията във възгледите се отнасят само до едно гласуване, а не до защитата на човешките права като цяло", допълват оттам в изявление, качено на сайта си.

Френското външно министерство отказа по-пространен коментар, а Държавният департамент на САЩ отклони запитванията за коментар на Ройтерс.



Извинението, за което съобщи по-рано днес френският в. "Монд", може да проправи пътя назначението на новия френски посланик в САЩ Орелиен Льошевалие да бъде одобрено от Вашингтон.

Льошевалие, който е бивш съветник в Елисейския дворец, в момента е началник на кабинета на френския външен министър Жан-Ноел Баро. Париж иска той да заеме новия си пост до края на този месец, информира източник на Ройтерс.