Приключването на летните отпуски и връщането към обичайните трудови задължения създават риск от намалена концентрация и настъпване на инциденти на работното място, посочват в прессъобщение от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ).

От ведомството призовават работодатели и работници да бъдат внимателни и да спазват законовите изисквания и правила за безопасна работа.

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Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, в това число работно облекло и лични предпазни средства на работещите. Той трябва да упражнява ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето, като няма право да допуска до работа лица без необходимите знания и умения, които се изискват за съответната длъжност. Машини, съоръжения и технологични процеси, създаващи повишен риск за живота и здравето, се обслужват само от притежаващи необходимата правоспособност.

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Работещите трябва да спазват правилата за безопасен труд и да използват правилно и по предназначение предоставените лични предпазни средства и работно облекло. Практиката показва, че често такива са осигурени от работодателя, но не се използват от работника, посочват от ГИТ.

За осемте месеца на 2026 г. инспекторите по труда са извършили над 32 500 проверки, при които са установили над 125 800 нарушения на трудовото законодателство. Близо 66 700 са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

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От началото на годината инспекторите по труда са отстранили 95 работници поради липса на правоспособност и неспазване на правилата за безопасна работа. За същия период на 2025 г. отстранените работници са били 69. Мярката за спиране на площадки, работни места и съоръжения заради нарушения, създаващи риск за работещите, е приложена 714 пъти.

Работещит имат право да откажат изпълнението или да преустановят работата при възникване на сериозна и непосредствена опасност за живота или здравето им, като незабавно уведомят прекия им ръководител, напомнят от ГИТ.

През есента Инспекцията по труда продължава контрола в различните икономически сфери. Акцент ще бъде поставен върху законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, наемането на работа на непълнолетни и граждани на трети страни, заплащането на труда, работното време и отпуските и други.