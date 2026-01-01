Инспекторите по труда осъществяват цялостен контрол върху спазването на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности. Ако установят повишен риск от психосоциално напрежение, в зависимост от естеството на работата и работната среда, те извършват проверки в това направление, съобщиха от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) във връзка със Световния ден за безопасност и здраве при работа, който се отбелязва на 28 април.

От ведомството допълниха, че в доклад на Международната организация на труда (МОТ) психосоциалната работна среда се определя от начина, по който работата е проектирана, организирана и управлявана, както и от организационните практики, които оформят всекидневните условия на труд.

35% от работниците работят повече от 48 часа седмично

Всеки фактор, свързан с работното време и натоварването, със справедливите и прозрачни процеси, засяга безопасността, здравето и производителността на работниците, пише в доклада от МОТ, цитиран от ГИТ.

Допълнено е, че трудът се променя, като дигитализацията и използването на изкуствен интелект трансформират начина, по който задачите се координират, наблюдават и оценяват. Сред промените са изброени и новите форми на заетост, включително работа през платформи, разнообразни договорни споразумения и разширяване на дистанционната и хибридна работа.

В доклада пише още, че оценката на риска е основен елемент от превенцията в рамките на системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Тя включва идентифициране на опасностите, оценка на свързаните с тях рискове и прилагане на превантивни мерки за тяхното елиминиране или контрол. В документа е допълнено и че идентифицирането на психосоциалните рискове изисква разглеждане на начина на работата, организацията и нейното управление, както и на по-широките организационни процеси, оформящи всекидневната дейност.

Над 840 000 смъртни случая годишно заради стрес на работа

Психосоциалните фактори са разделени в три нива. Първото ниво е свързано с работата – нейните характеристики, естеството ѝ, включително изискванията на работата и дизайна, и съдържанието на задачите. Второто се отнася до управлението и организацията на работния процес, а третото ниво се свързва с политики, практики и процедури, които управляват работата. В последното трето ниво се разглежда и ролята на Инспекциите по труда. Контролната и информационна дейност на контролните органи са взаимосвързани при управлението на психосоциалните рискове, казаха още от ГИТ.

Не само на днешната дата трябва да мислим за безопасността – тя трябва да бъде част от нашето мислене всеки ден от момента, в който отиваме на работното ни място, до завръщането ни у дома, каза изпълнителният директор на ГИТ Екатерина Асенова по повод Световния ден за безопасност и здраве.

Днес се отбелязва и Международният ден на загиналите при трудови злополуки.