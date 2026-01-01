Удълженото работно време е критичен психосоциален рисков фактор. Той е пряко свързан с повишения риск от сърдечно-съдови заболявания и инсулт. Това се посочва в Доклад на Международната организация на труда (МОТ) „Психосоциалната работна среда: Глобални развития и пътища за действие“, съобщиха от Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“. Информацията е по повод предстоящия Световен ден по безопасност и здраве при работа, който се отбелязва на 28 април.

Въпреки рисковете за здравето си, в световен мащаб 35% от работниците работят повече от 48 часа седмично, се посочва в доклада.

Сред другите психосоциални рискови фактори са тормоз и насилие, както и несигурност и дисбаланс между усилия и възнаграждения. В доклада на МОТ се коментира, че 23% от заетите по света са били подложени на поне една форма на насилие или тормоз, като 18% са жертви на психологически натиск. Отчита се и напрежение сред работещите заради високи изисквания, съчетани с ниска степен на контрол върху задачите. Над 840 000 души умират всяка година в света от здравословни проблеми, свързани с психосоциалните рискове, се казва още в доклада.

От КТ „Подкрепа“ призовават за повече мерки за защита здравето и безопасност на работещите. Една от първите задачи на новата власт да е укрепването на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), посочиха от синдиката. Ограниченият брой нископлатени инспектори е единствената държавна опора срещу грубите нарушенията и трудовите злополуки, коментират от КТ „Подкрепа“. От синдиката добавят, българските трудови закони са едни от най-добрите в Европейския съюз, но тяхната актуализация и най-вече контролът по изпълнението им са подценявани.

При всеки инцидент единствените губещи са работникът и неговото семейство. Затова отново поставяме пред новата власт предложение да има законова формула за работнически инспектори по безопасност на труда, заявиха от КТ „Подкрепа“.

КТ „Подкрепа“ настоява за спешни действия за ограничаване на т.нар. сив сектор, тъй като освен загубите за фиска и обществото той води до липса на писмени правила за безопасен труд, подценяване или съзнателно пренебрегване на предпазните мерки и формиране на черен пазар на труда, при който се стига до пълно незачитане на човека и труда му.

Над 90% от трудовите инциденти са в резултат на човешкия фактор и са напълно предотвратими при спазване на правилата за безопасност и здраве при работа и ефективен контрол на работодателите, заявиха преди дни от Инспекцията по труда.