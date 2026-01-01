Консултативен съвет за национална сигурност заради рисковете пред стратегически обекти у нас може да бъде свикан в следващите дни. Това заяви в "На Фокус" президентът на България Илияна Йотова, коментирайки последните взривове във военните заводи „ЕМКО“. „Не можем да правим Консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава такъв съвет заради рисковете и заплахите за националната сигурност на България. Това се отнася и до други стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно те да бъдат добре осигурени“, подчерта тя.

По думите ѝ решението за свикването на съвета се обмисля, но е необходимо да бъдат видени и първите резултати от разследването на последния пожар. „Разбира се, няма да чакаме съвсем крайните заключения. Един такъв Консултативен съвет се нуждае от много добра подготовка, за да може да има реален резултат. Самото му спешно свикване би довело до това всички да излязат пред камерите, всеки да каже какво мисли и всичко да приключи с това“, обясни президентът.

По повод твърденията на собственика на „ЕМКО“ Емилиян Гебрев в "На Фокус", че пожарът не е резултат от човешка грешка, а може да става дума за саботаж, тя призова да се изчакат резултатите от проверките. „Не знам на какво се позовава, защото след като разследването не е приключило, след като не са направени необходимите следствени анализи и експертизи, нямам идея на какво основание е толкова категоричен. Аз бих предприела друг подход - да видим все пак и първите резултати“, призова Йотова.

И подчерта, че въпросът със сигурността на подобни обекти не бива да бъде подценяван.„Това не означава, че подценявам въпроса. Той опира до сигурността на българските граждани. Доколкото разбирам, последният пожар е буквално на по-малко от два километра от къщите на хората“, посочи тя.

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По отношение на критиките към Министерството на вътрешните работи тя заяви, че не може да заема страна, преди да бъдат чути всички гледни точки. Според нея България се намира в сложна международна среда, в която рисковете за сигурността нарастват. „Нека да не си правим илюзии. Живеем в толкова конфликтно време и опасностите буквално са зад всеки ъгъл“, заяви тя.

По думите ѝ случаят с „ЕМКО“ трябва да бъде разглеждан и в по-широк европейски контекст.„Напълно приемам, че това е част от по-голямата картина. Опасностите и заплахите не са само за България - те са за цяла Европа. не искам да си представям по-тежки случаи. Затова трябва да сем много бдителни“, каза тя. И допълни: "Решение дали да бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност се очаква буквално до няколко дни“.

На въпрос колко по-трудно е да бъде президент в сравнение с вицепрезидент тя отговори: „Не мога да ви отговоря на този въпрос, защото в момента съм и двете“. Тя беше категорична, че президентската институция носи по-голяма отговорност и повече работа. „Всяка позиция и всяка професия имат своите трудности. Повече е работата в момента и несъмнено много по-голяма е отговорността“, посочи тя.

Относно критиките, че след девет години като вицепрезидент на Румен Радев може да остане в неговата сянка, тя беше категорична: „Аз никога в живота си не съм била ничия сянка. Имам достойнството на самостоятелен човек, който е извървял различни професионални периоди. Натрупала съм доста опит - и в дипломацията, и в парламентарните ми години, и преди това и като журналист“.

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Президентът Йотова заяви, че има собствено виждане за ролята на президента и начина на вземане на решения. „Това, с което аз може би ще бъда по-различна, е възможността да изслушвам повече страни и действително да превърна президентството в място за повече разговори, повече диалог, търсене на нови решения и консенсус“, каза тя.

Според нея настоящата политическа ситуация позволява по-добро взаимодействие между институциите. „В момента имаме стабилно правителство със стабилно мнозинство в Народното събрание и възможност чрез добро сътрудничество между институциите да защитаваме по-добре интересите както на гражданите в страната, така и на България навън“, допълни тя.

По повод предстоящата президентска битка Йотова беше категорична, че тя не е предрешена и във всеки изборен процес са възможни изненади. „Никога не подхождам, където и да съм кандидатствала и за каквото и да съм кандидатствала, самонадеяно. Имам самочувствието на човек, който има доверието на българските граждани и достатъчно опит“, категорична е президентът.

И изтъкна, че според нея предстоящата кампания трябва да бъде насочена към реалните проблеми на страната, а не към политически сблъсъци. „В едни избори винаги са възможни изненади, но аз ще направя така, както съм решила - аз и хората, които застават зад мен и моя екип, ще направим истинска кампания, в която ще се опитаме да решаваме истинските проблеми на страната. Те не са един и два“. Според нея решенията трябва да бъдат търсени чрез диалог между институциите и политическите сили.

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По повод атаките срещу нея тя заяви, че ги е очаквала. „Очаквах ги, защото за толкова много години имам приятели в тези среди. Не забравяйте, че съм работила с партиите, които подкрепят моите опоненти, и знам много повече, отколкото казвам“, коментира тя. По думите ѝ предварително е била предупредена, че кампанията може да бъде насочена не към политики, а към лични атаки.

По повод обвиненията на лидера на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев за решения на Комисията по помилванията Йотова заяви, че всички случаи са публични и достъпни. „Искам да уверя зрителите, че никога нито едно решение не е било скривано от българската общественост. Всичко съществува на сайта на президентството. Там е описан според закона всеки един случай на всеки гражданин, който е получил помилване“, изтъкна президентът. Тя подчерта, че помилването не представлява нова присъда, реабилитация или амнистия. „В голяма част от случаите става дума за хуманитарни причини, най-често свързани със здравословното състояние след сериозна медицинска експертиза“, обясни тя.

По думите ѝ при всеки случай се следва установената процедура.„Както и в първия случай, за който говори Асен Василев, с официално писмо сме се обърнали към Министерството на правосъдието, защото такъв е законът. Министърът на правосъдието е назначил медицинската експертиза и въз основа на нея сме взели решението. Всичко е абсолютно прозрачно“, изтъкна Йотова. А на въпрос защо е било необходимо помилване, след като човекът вече е бил извън затвора заради здравословното си състояние, тя отговори, че решението се основава на медицинските заключения. „Винаги има един въпрос - дали този човек може някога да остане в състояние да се върне обратно в мястото за изпълнение на наказанието. Лекарите и заключенията бяха категорични, че това е невъзможно“, каза тя.

По повод състава и работата на Комисията по помилванията тя заяви, че не приема твърденията за липса на експертиза. „Аз не съм лекар и не мога да преценявам медицински заключения. Но в комисията има хора, които са бивши съдии, има хора, които дълги години са работили в местата за изпълнение на наказанията. Аз разчитам изцяло на тяхната експертиза, защото през тези години те не са ме подвеждали нито веднъж“. По думите ѝ промените в състава на комисията не са били направени заради пропуски в работата ѝ. „Аз наследих комисията почти с 85% от състава от предишния президент. От комисията са си тръгнали хора, които са напуснали по собствено желание, и трябваше да направим нови попълнения“, обясни тя.

По повод новите атаки на Асен Василев срещу нея тя заяви, че ги приема като част от политическата кампания.„Това ще се случва във всеки един случай, защото това е целенасочена атака персонално към мен. Защо го прави - не знам. Може би защото иска да измести темите в друга посока. Може би защото не иска да влизам в пряк дебат с човека, когото все пак те кандидатират за президент. Все пак г-н Гюров е назначаван от мен за служебен премиер“, каза тя.

Тя заяви, че е готова за пряк политически дебат с опонентите си. „Никога няма да се откажа от дебат. Но искам кампания с аргументи по наистина големите предизвикателства пред страната. Ако някой има претенции към мен по отношение на недобросъвестна работа или нещо повече - има друго място и време за това“, заяви тя. На твърденията, че отговорността за решенията и подписите е лична и не може да се прехвърля на комисии, Йотова отговори: „Аз нося отговорност за всяко свое действие и за всеки свой подпис. Мога да го обясня, стига да искат да чуят обяснението, а не просто да лепят етикети“.

Тя посочи, че има един случай, при който лично е поискала президентът да се произнесе, тъй като е била пряко засегната. „Единственият случай, в който отказах да нося отговорност сама, защото беше много лично, беше когато дойде молба за помилване от убиеца на баща ми. Тогава просто нямах сили, а и не исках да се изтълкува, че съм субективна. Винаги би съществувало такова подозрение“, разказа тя.

По думите ѝ молбата не е била уважена и човекът е останал в затвора. „Мисля, че вече не е сред живите. Той беше доста възрастен. Не си спомням вече какви точно бяха мотивите, но със сигурност не бяха свързани със здравословни причини“, каза тя.