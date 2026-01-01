Динамична остава ситуацията с нивото на река Дунав през последното денонощие в българския участък. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД).

При водомерните постове в Русе и Свищов е отчетено минимално повишение на нивото - с един до два сантиметра, като измерените стойности са съответно минус 122 и минус 69 см спрямо условната кота нула. При Силистра е регистриран застой - минус 116 см. При останалите водомерни постове са отчетени понижения между 2 и 5 сантиметра. Водният стълб при Ново село показва минус 86 см, при Видин - минус 48 см, при Лом - минус 38 см, при Оряхово - минус 118 см, а при Никопол е минус 25 см.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма нови случаи на заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия български участък на реката.

Хидроложката обстановка остава усложнена.

Вчера от изпълнителната агенция отчетоха, че продължава минималният спад на нивото на река Дунав по отделните водомерни постове. В целия български участък са регистрирани понижения на водното ниво между 1 и 6 сантиметра.