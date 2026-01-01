Певицата Кичка Бодурова е претърпяла катастрофа по пътя Варна–Бургас. За инцидента тя разказа в публикация във Facebook.

По думите ѝ тя и приятелката ѝ Мариана са пътували в условия на дъжд, когато се е наложило да избегнат удар с друг автомобил. След това колата им се е завъртяла няколко пъти и е попаднала в дълбока канавка, като задните гуми са останали във въздуха.

„Въртяхме се жестоко първо наляво, после надясно в дъжда и после в дълбока канафка със задните гуми във въздуха“, разказва Бодурова.

Тя благодари на хората, които са спрели и са се притекли на помощ, като специално се обръща към двама млади мъже, помогнали да бъде изваден автомобилът.

Състоянието на двете жени е стабилно. По думите на певицата приятелката ѝ Мариана, която е шофирала, предстои да бъде оперирана. Самата Бодурова се е отървала с по-леки травми, но ще има проблеми с дясната си ръка за известно време.

„Ние сме живи… другото ще се оправи!“, написа тя.

Бодурова използва публикацията и за да призове шофьорите да бъдат особено внимателни при дъжд.

„Благодаря ти, Боже!“, написа певицата след преживяното, пожелавайки на всички „хубава нова седмица“.