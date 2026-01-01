Повече от час председателят на Народното събрание Михаела Доцова беше във Военноокръжна прокуратура – София, където даде показания във връзка с инцидента с журналиста Соня Колтуклиева.

Бях във военна прокуратура, за да дам показания като свидетел, каза на излизане от сградата Доцова, попитана дали ще подаде оставка като председател на Народното събрание. Бяха ми зададени въпроси, отговорих и сега всичко е в ръцете на разследващите, добави тя.

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По-рано, при пристигането си във Военноокръжната прокуратура, попитана дали смята, че премиерът трябва да освободи началника на Националната служба за охрана (НСО), Доцова посочи, че Народното събрание не участва в процедурата по избор или освобождаване на началника на НСО и не може да вземе отношение дали премиерът трябва да приеме оставката му. Тя припомни, че има вътрешна проверка и не може да вземе отношение за начина, по който служителите са изпълнили задълженията си.

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Инцидентът между служител на службата и Соня Колтуклиева стана на 23 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София.