Пенсионната система в България трябва да бъде реформирана така, че да гарантира по-голяма сигурност за осигурените и достойни доходи след пенсиониране. Това заявиха от партия „Възраждане“ в прессъобщение, в което представят позицията си за бъдещето на пенсионния модел.

От формацията настояват бъдещите задължителни пенсионни вноски да бъдат насочвани към държавното обществено осигуряване, вместо към частните пенсионни фондове. Според тях промяната трябва да постави интересите на гражданите на първо място, без да засяга вече натрупаните средства в индивидуалните партиди.

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От „Възраждане“ подчертават, че спестяванията във втория пенсионен стълб са плод на дългогодишния труд на осигурените и не трябва да бъдат използвани за финансиране на текущи държавни разходи. Според партията е необходимо да има ясни гаранции за собствеността върху тези средства, начина на управление и условията за тяхното изплащане.

От формацията поставят под съмнение ефективността на сегашния модел, като посочват, че след повече от 20 години задължителни вноски във втория пенсионен стълб очакваните резултати не са достатъчни. Допълнителни пенсии от 20–30 евро според тях не осигуряват необходимата финансова стабилност на възрастните хора и поставят въпроса дали системата изпълнява предназначението си.

Партията настоява за прозрачност при управлението на пенсионните средства и за гарантиране на правата на всеки осигурен. Според позицията ѝ реформата трябва да бъде насочена към реална защита на гражданите, а не към интересите на финансови посредници или краткосрочни бюджетни решения.

Темата за пенсионната система идва на фона на подготовката на бюджета на държавното обществено осигуряване. По-рано днес социалният министър Наталия Ефремова съобщи, че бюджетът на ДОО е приет единодушно от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

Предвидено е от следващата година да бъдат увеличени таванът на пенсиите, минималното и максималното обезщетение за безработица, както и обезщетенията за майчинство през втората година. От средата на 2027 г. се очаква и увеличение на пенсиите.