Към момента няма заплаха за членството на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в Европейския университетски алианс FilmEU, а МОН ще окаже пълна административна подкрепа за участието на Академията през следващия етап от развитието му. Това стана ясно по време на среща на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев с проф. д-р Елена Тренчева, заместник-ректор по международната дейност и проектите на НАТФИЗ.

Разговорът се проведе по нейно искане във връзка с плановете за разширяване на дейността на FilmEU и необходимостта от активно участие на българското висше училище в подготовката на следващия етап от развитието му.

„Можете да разчитате на пълната подкрепа на МОН“, подчерта министър Вълчев. По време на срещата беше припомнено, че представител на министерството е участвал в последното заседание на ръководството на FilmEU в Дъблин в края на октомври, където е представена официалната подкрепа на българската държава за участието на НАТФИЗ.

Към момента няма заплаха за неговото членство, но се планира разширяване на дейностите на Алианса през следващите години. За да продължи активното участие на университета, това трябва да бъде заявено на университетско ниво.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта проф. Тренчева да запознае ректорското ръководство с предстоящите процеси и темата да бъде обсъдена от Академичния съвет на НАТФИЗ.

Министър Вълчев се ангажира да следи развитието на процеса и поиска да бъде своевременно информиран за предприетите действия, за да може МОН да окаже допълнителна подкрепа при необходимост.

В срещата участие взе и заместник-министърът на образованието и науката проф. Сеня Желязкова.