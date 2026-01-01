"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 10 ноември - вторник във връзка с подмяна на спирателна арматура на бул. „Кръстьо Пастухов“, жк. „Дружба“ 1 се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: бул. „Кръстю Пастухов“ от ул. „Ген. Стоян Стоянов“ до ул. „Тирана“; бл. 69, бл. 67 - висока зона, бл. 68 - висока зона и бл. 51.

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При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на кръстовището на ул. „Тирана“ и ул. „Кръстю Пастухов“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Припомняме, че част от квартал "Дружба" 1 е без топла вода от тази сутрин в 11:40 часа - блок 100, 101 и 129. Очакваното възстановяване е на 13 ноември.