Още части на София са без топлоподаване заради нови аварии.

Авария оставя нови части от София без парно и топла вода

Това сочи справка на интернет страницата на „Топлофикация София“.

От тази сутрин без топла вода и парно са:

Част от квартал "Дружба" 1 е без топла вода от тази сутрин в 11:40 часа - блок 100, 101 и 129. Очакваното възстановяване е на 13 ноември.

Част от квартал "Изток" - хотел "Четири сезона", ул. 131 № 2а, 3, 5 и бул. " Г. М. Димитров" № 26 и 32. Очакваното възстановяване е на 11 ноември.

Част от квартал "Мусагеница" - бл. 86Б, 87, 88, 88А, 107, 108, 109, 111 и у-ще "Иван Апостолов". Очакваното възстановяване е на 11 ноември.

Част от квартал "Левски" Г - бл.9. Очаквано възстановяване е на 10 ноември.

Припомняме, че през изминалите станаха още аварии. Без парно и топла вода са абонатите на дружеството в бл. 16В, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35А, 35Б, 132А, ул. „Одоровци“ №44 и 28 СУ „Алеко Константинов“ в „Красна поляна 1“.

Отоплението и топлата вода в общежитията в „Студентски град“ са възстановени

В „Гео Милев“ са засегнати ул. „Хемус“ №10, ул. „Алеко Богориди“, бл. № 266, ул. „Разлъка“ №5. Бл. №24 в „Слатина“ също е със спряно топлоподаване.

И живеещите в бл. №30 на бул. „Цариградско шосе“, бул. „Г.М. Димитров“ №16А, бл. № 30 и 30А от „Младост 1“ нямат парно и топла вода.

Без топлоподаване са и бл. 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 73, СУ „Владислав Граматик“, Детска градина 7 „Детелина“, ул. „Деян Белишки“ бл. 1,2,3,4,5,6 ул. „Деян Белишки“ № 40-42, 46, 52, 54, 56, 60, 62, бул. „Тодор Каблешков“ № 22,24а, Център за социална рехабилитация „Благовещение“ в „Гоце Делчев“.

Кофа, канче и бързовар вместо топла вода: Младите хора в „Студентски град“ посрещат зимата на студено

В четвъртък кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров и общински съветници обсъдиха състоянието на „Топлофикация София“ по време на заседание на СОС в опит за намиране на изход от ситуацията с топлата вода и парното, в която се намират хиляди столичани поради аварии на топлопреносната мрежа.