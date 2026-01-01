Криминалисти иззеха старинни монети, металотърсачи и незаконно оръжие при спецоперация срещу иманярството в Разградско, съобщиха от ОД на МВР.

ОД на МВР-Разград

При специализирана операция са установени трима мъже на 58, 45 и 34 години от Завет, последните двама криминално проявени. Действията са реализирани след предварително получена оперативна информация и в хода на образувано досъдебно производство.

ОД на МВР-Разград

На 9 ноември са извършени претърсвания на три адреса в Завет - частни домове и прилежащи постройки, ползвани от заподозрените, както и превозни средства.

При обиските криминалистите са открили и иззели:

Над 290 старинни монети с неизяснен произход и различен диаметър, носещи белезите на археологически обекти, които предстои да бъдат подложени на експертиза и 34 старинни пръстена;

Четири високотехнологични металотърсача и специализирано оборудване за провеждане на незаконни разкопки

Незаконно притежавана пушка, както и значително количество боеприпаси от различен калибър, за които лицата нямат надлежно разрешително

В имота на 45-годишния са намерени 76 бойни патрона различен калибър, 14 броя гилзи, взривно устройство - граната, фото-капан и трофей от еленски рога

ОД на МВР-Разград

Работата по документиране на цялостната престъпна дейност продължава под ръководството на прокуратурата.