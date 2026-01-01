18-годишната Вивиан Маршлин Джоли, дъщеря на холивудските звезди Анджелина Джоли и Брад Пит, направи емоционално лично признание за труден период от живота си. Младата жена разкри, че в началото на 2026 г. е била хоспитализирана заради хранително разстройство, предава Edna.bg.

Историята ѝ става публично достояние чрез нова художествена изложба, озаглавена A Gallery on Patience in Patients. В нея Вивиан представя ръчно рисувани илюстрации, придружени от откъси от личния ѝ дневник. Творбите разказват за преживяванията ѝ по време на престоя в болницата, която тя и приятелите ѝ наричали „Лалиевото поле“ (The Tulip Field).

В послание, изложено в галерията, младата художничка откровено описва състоянието си в началото на годината:

„В началото на тази година бях хоспитализирана заради хранителното си разстройство. Бях ядосана, болна и се чувствах много самотна.“

Вивиан, която професионално използва второто си име и се представя като V Marcheline, споделя, че постепенно отношението на останалите пациенти и медицинския персонал променило начина, по който възприемала себе си и света около нея.

„В крайна сметка обаче добротата и топлината на децата и персонала в болницата успяха да разрушат стените, които бях издигнала толкова високо. Никога не съм се смяла или плакала толкова силно, никога не съм била по-честна или по-близо до самата себе си“, пише тя.

Сред най-въздействащите творби в изложбата е рисунка на обществен телефон и стол, до който седи лале, държащо слушалката. Илюстрацията е придружена от откъс от дневника на Вивиан от 4 април 2026 г.:

„Толкова силно искам някой да ме прегърне, че цялото ми тяло се чувства стегнато.“

Друг запис, датиран от 22 април, показва промяната в нагласата ѝ към възстановяването:

„Трябва да си позволя да се разпадна, за да мога да се оправя.“

В изложбата присъстват и рисунки на лалета, седнали около маса за вечеря, както и на група цветя, които се прегръщат. Последната творба носи заглавието „Ограничена любов“ (Bounded Love) и символизира близостта, подкрепата и човешката връзка, които Вивиан е открила по време на лечението си.

Изложбата в Лос Анджелис ще бъде достъпна за посетители до 8 ноември.

Личната история на Вивиан идва само дни след като съдът в Лос Анджелис одобри искането ѝ официално да промени името си на Вивиан Маршлин Джоли, като премахне фамилията на баща си Брад Пит.

Тя не е единственото дете на бившата холивудска двойка, предприело подобна стъпка. Четири от шестте деца на Анджелина Джоли и Брад Пит – Мадокс, Захара, Шайло и Вивиан – вече са получили съдебно одобрение да се откажат от фамилията Пит. Засега не е ясно дали близнакът на Вивиан, Нокс, и 22-годишният Пакс ще последват примера им.