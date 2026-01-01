Граждани и близки се поклониха пред паметта на основателя и почетен президент на Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев в катедралния храм „Св. Неделя“ в София, където беше отслужена църковна служба. Д-р Тренчев почина на 6 ноември 2026 г. след кратко боледуване.

БТА

Ще запомня д-р Тренчев като силен човек, непоколебим, упорит, с уникален интелект, каза пред журналисти президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. „Беше ни и брат, и баща“, добави той.

БТА

Ще го запомня като човек, който мислеше за душата си, каза генералният директор на БТА и избран за вицепрезидент Кирил Вълчев. Когато подаде оставката си като президент на КТ „Подкрепа“, д-р Тренчев беше мой гост в „Дарик радио“ и когато го попитах „Защо?“, той каза „Защото човек трябва да мисли за душата си“, разказа Вълчев.

Д-р Константин Тренчев беше великолепен синдикалист, истински лидер и човек, когото ще запомня с най-добро, каза президентът (2002 – 2012) Георги Първанов.

БТА

Д-р Тренчев е неизменна част от началото на прехода в България, каза общинският съветник Ваня Григорова. Той доста добре осъзнаваше както положителните, така и отрицателните ефекти от това. Неизменно той бе част от политическия живот и като такъв трябва да бъде почитан, без значение какви са оценките на една или друга част от обществото, смята Григорова.

Венци бяха поднесени от министър-председателя Румен Радев, кмета на София Васил Терзиев, от политически сили, КТ „Подкрепа“ и Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ).

БТА

Д-р Константин Тренчев е лекар по професия. През 1989 г. той поставя началото на първия независим синдикат в България – „Подкрепа“. Заради дейността си е арестуван и прекарва няколко месеца като политически затворник. След падането на комунистическия режим е сред учредителите на Съюза на демократичните сили и участва в Националната кръгла маса между управляващите и опозицията.

Тренчев ръководи КТ „Подкрепа“ в продължение на 26 години. През този период организацията се утвърждава като една от двете национално представителни синдикални конфедерации в България. Той участва в националния социален диалог и в решаването на трудови и социални конфликти, организира протести и национални стачки.

БТА

От КТ „Подкрепа“ посочват, че Тренчев е първият българин, избран за вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите и на Международната конфедерация на свободните профсъюзи. През 2015 г. той се оттегля от ръководството на КТ „Подкрепа“ и е избран за почетен президент на конфедерацията.