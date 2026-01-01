Журналистката и режисьор Станислава Айви разказва пред Елизабет Методиева в рубриката „Една пита“ на Edna.bg личната история зад документалния си филм „Юли“ – разказ за загубата, братската любов и необикновената сила на българската гайда.

Лентата отвежда зрителите от сърцето на Родопите до Калифорния, преплитайки различни култури и съдби чрез музиката. „Много ми харесва идеята, че гайдата избира човека, а не човекът гайдата“, споделя Станислава Айви.

Понякога музиката се появява в живота на човек точно когато той има най-голяма нужда от нея. Именно така започва историята на „Юли“ – емоционално пътешествие, посветено на паметта за един близък човек и на връзката, която любовта продължава да поддържа дори след загубата му.

Главен герой във филма е Митко Ангелов, житейската половинка на Станислава, който губи по-малкия си брат Юли няколко години по-рано. В последните месеци от живота му, когато болестта все по-силно го притиска, единственото, което успява да го откъсне от тежестта на случващото се, е желанието да се научи да свири на гайда.

След загубата Митко решава да продължи започнатото от брат си. Той самият започва да се учи да свири и поема на пътешествие, за да разбере какво свързва семейството му с този толкова специален инструмент и защо гайдата се появява в живота им именно в най-трудния момент.

От Триград до Калифорния – пътешествие с гайдата

Историята започва в Триград – сърцето на Родопите, където древните легенди, планината и музикалните традиции създават особена атмосфера. Тук гайдата е много повече от музикален инструмент – тя е духовна връзка между хора, култури и поколения.

Пътешествието на Митко обаче не остава само в пределите на България. Филмът отвежда зрителите чак до Лос Анджелис, където главният герой се среща с три изключителни личности, обединени от интереса си към гайдата и нейните възможности.

Сред тях е Ерик Риглър – музикантът, чиито изпълнения звучат в саундтрака на легендарния филм „Смело сърце“ с Мел Гибсън. За Митко тази среща е особено вълнуваща, тъй като продукцията има специално значение за него.

Друг герой в документалната лента е българският гайдар Петро Душков, а третият е технологичният визионер Джарон Ланиер – един от пионерите на виртуалната реалност и колекционер на музикални инструменти от цял свят. В неговата впечатляваща колекция присъства и българска каба гайда.

Различните срещи показват колко необикновено въздействие може да има един инструмент върху хора, които на пръв поглед принадлежат към съвсем различни светове.

Пътешествието завършва там, откъдето започва всичко – в България. В село Гела Митко се среща с майсторите на гайдата, които продължават да съхраняват вековното изкуство и да предават знанията си на следващите поколения.

Така „Юли“ се превръща не просто във филм за българската музикална традиция, а в история за паметта, надеждата и връзките между хората, които не могат да бъдат прекъснати от времето и разстоянието.

Филм, създаден с много любов и постоянство

Работата по документалната лента започва преди близо две години и половина, а пътят до нейното завършване се оказва нелесен. След снимките в Америка екипът дълго време очаква финансиране, за да продължи работата си в България.

В един момент Станислава Айви решава, че повече не могат да отлагат снимките, и екипът заминава за Родопите. Благодарение на подкрепата на партньори и приятели проектът успява да бъде реализиран.

„Това не е проект, направен с милиони“, подчертава режисьорката, която изразява благодарността си към всички, помогнали за създаването на филма.

За нея най-важно остава посланието, което стои зад историята на главния герой.

„Юли е човек, който е давал страшно много любов на всички около себе си. Сега ние се опитваме да върнем тази любов чрез филма“, споделя Станислава.

От документалното кино до „Златните глобуси“

Освен с работата си по „Юли“, Станислава Айви продължава да се развива и в международната филмова среда. От миналата година тя е сред гласуващите членове на „Златните глобуси“, което ѝ дава възможност да гледа най-новите продукции и да разговаря с някои от най-големите имена в световното кино.

Журналистката вече е в разгара на сезона на наградите, като до края на ноември трябва да представи своите предложения за номинации.

Паралелно с това подготвя и пълнометражен игрален филм с международен актьорски състав. Част от актьорите вече са потвърдили участието си, а проектът очаква финансиране.

Среща с публиката на „Синелибри“

Документалният филм „Юли“ беше включен във финалната програма на кино-литературния фестивал „Синелибри“. Официалната му премиера беше насрочена за 8 ноември от 19:00 часа в „Топлоцентрала“, като с нея беше поставен финалният акцент в програмата на фестивала.

„Юли“ е филм за една лична загуба, но и за нещо много по-голямо – за начина, по който любовта продължава да присъства в живота ни чрез спомените, музиката и хората, които срещаме по пътя си. А гайдата се оказва онзи необикновен мост, който свързва миналото с настоящето и превръща болката в пътешествие към надеждата.Журналистката и режисьор Станислава Айви разказва лична история за загубата, паметта и необикновената сила на българската гайда. Документалният филм отвежда зрителите от Родопите до Калифорния и среща различни светове чрез музиката.