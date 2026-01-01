Държавата трябва да създаде законови условия за развитие на ски туризма, вместо да се заобикалят действащите правила. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в Пазарджик след среща с областния управител Борислав Богословов, кметове и народни представители от региона в рамките на инициативата „Регионите говорят“.

По думите му България разполага с огромен природен потенциал, който не е използван достатъчно за развитието на отделните региони. Шишков посочи, че държавата трябва да предостави ясна законова рамка, която едновременно да защитава природата и да позволява развитието на туристически инициативи.

„Сега вече няма да заобикаляме закона, сега ще направим такъв закон, който да щади природата, да дава ясни правила и ясна възможност за инициативите на кметовете и хората да могат да развиват своите региони“, заяви министърът.

Той подчерта, че развитието на регионите изисква не само финансови средства, но и законодателни промени, които да дадат възможност за привличане на частни инвестиции и развитие на местната икономика.

Водата от язовир „Въча“ трябва да стигне до населените места

Сред темите на срещата е било и използването на потенциала на язовир „Въча“ за водоснабдяване на населените места в региона. Шишков заяви, че предстои да бъдат направени предпроектни проучвания, които да определят възможностите за изграждане на необходимата инфраструктура.

Министърът критикува липсата на цялостно планиране при изграждането на язовира и посочи, че сега трябва да бъдат разработени проектите за довеждащите водопроводи и връзките с населените места.

„Няма никакъв смисъл да изграждаш такава огромна инвестиция, когато не си готов с довеждащите водопроводи и изобщо с техническото решение, което трябва да бъде част от един проект“, коментира той.

По-рано в Пещера Шишков и представители на местната власт направиха първа копка на реконструкцията на довеждащия водопровод за града.

Държавата трябва да извлече максимума от всеки регион

Министърът заяви, че срещите от инициативата „Регионите говорят“ имат за цел да идентифицират проблемите на местната власт и възможностите за развитие на отделните области.

Според него потенциалът на България е значително по-голям от постигнатото досега и държавата трябва да създаде условия за неговото реализиране.

„Тази държава, нашите градове, имат огромен потенциал. И ние просто сме длъжни този потенциал да го превърнем така, че хората да живеят много по-добре. Ние можем и ще го направим“, заяви Шишков.

В отговор на въпрос за бюджета министърът посочи, че той е балансиран и съчетава необходимостта от социални плащания с инвестиции в инфраструктурата. По думите му увеличаването на приходите в бъдеще е свързано с развитието на регионите, привличането на капитал и стимулирането на икономическата активност.

Шишков коментира и ремонта на прохода Арабаконак, като обясни, че строителните дейности са започнали след необходимите решения и съгласувания с общините, тъй като пътят не е част от републиканската пътна мрежа. По думите му към момента ремонтът се извършва активно.