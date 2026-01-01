Окръжната прокуратура в Монтана внесе обвинителен акт срещу управитела на „Водоснабдяване и канализация“ ООД в града, за длъжностни престъпления, причинили значителни щети на дружеството в размер на 852 614,09 лева (435 934,66 евро) с ДДС.

Според обвинението в периода 2014-2022 г. управителят не е осигурил функционирането на система за вътрешен финансов контрол и не е упражнявал достатъчен контрол върху финансовите ангажименти на дружеството, изпълнението на сключените договори и работата на отговорните служители.

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От прокуратурата посочват и конкретен случай от периода 25 август 2017 г. до 2 септември 2019 г., когато управителят умишлено не положил достатъчно грижи за управлението на повереното му имущество при сключването на договор за доставка и монтаж на модулна пречиствателна инсталация за отстраняване на арсен от питейната вода.

Договорът бил сключен без да са налице законовите условия за неотложност и за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне. Не били направени предварителни проучвания, не била избрана технологична схема за пречистване на водата и не били изготвени и одобрени инвестиционен проект и разрешение за строеж.

В резултат дружеството придобило елементи от пречиствателна станция, която се оказала негодна по предназначение и неизползваема в бъдеще. Причинените от този договор щети са в размер на 114 000 лева (58 287,27 евро) с ДДС.

Той е обвинен за безстопанственост. Предстои делото да продължи в съда.